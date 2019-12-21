شكرا لقرائتكم بيراميدز يهاجم المصري بـ"أنطوى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاء التشكيل كالتالي.. حراسة المرمي: المهدي سليمان. خط الدفاع: محمد حمدي وعبدالله بكري وعمر جابر وأحمد أيمن منصور. Advertisements خط الوسط: محمود حمادة وايريك تراوري وأحمد توفيق واسلام عيسي وعبد الله السعيد. خط الهجوم: جون أنطوي. وضمت دكة البدلاء: أحمد دعدور ووليفرد كانون وعمر العيوني ومحمد الجباس وطارق طه ورجب بكار وابراهيم عادل. ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 2 وسجل 15 هدفاً وسكنت شباكه 12 هدفاً .

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