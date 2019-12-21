شكرا لقرائتكم الرائد يحافظ على تقدمه ويعبر الاتفاق بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فريق الرائد انتصارا مثيرا وتغلب على ضيفه الاتفاق 3 - 2 يوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الرائد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، بعدما حقق الانتصار الثالث على التوالي، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر. وتقدم الرائد بهدف سجله أرناود دجوم في الدقيقة 35 ثم رد الاتفاق بهدفين سجلهما هزاع إبراهيم الهزاع وصالح العمري في الدقيقتين 48 و71 .

بعدها حسم الرائد المباراة لصالحه بهدفين سجلهما رائد عبد الله الغامدي ومحمد فلاح السهلي في الدقيقتين 78 و80. وأنهى الاتفاق المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد إبراهيم حسين محنشي من صفوف الفريق في الثواني الأخيرة من اللقاء، إثر حصوله على الإنذار الثاني.