شكرا لقرائتكم إشبيلية يتجاوز مايوركا ويعزز موقعه في المركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز فريق إشبيلية موقعه في المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه ريال مايوركا 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 34 نقطة، متفوقاً بفارق أربع نقاط أمام خيتافي صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وافتتح دييغو كارلوس التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 20 ثم أضاف إيفر بانيغا الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 63.