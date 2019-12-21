الرائد يواصل انتصاراته المتتالية في الدوري السعودي









اسماء السيد - واصل الرائد سلسلة انتصاراته المتوالية بعدما حول تأخره أمام الاتفاق 1-2 إلى فوز 3-2 السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل الكاميروني أرنو دجوم (35) ورائد الغامدي (77) ومحمد السهلي (80) أهداف الرائد، وهزاع الهزاع (48) وصالح العمري (71) هدفي الاتفاق.

وهو الفوز الثالث على التوالي للرائد والسادس هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفرض الاتفاق سيطرته على مجريات الشوط الأول، وكاد يفتتح التسجيل مبكرا برأسية للعمري علت العارضة بقليل (2)، وتألق حارس مرمى الرائد الجزائري عز الدين دوخة بتصديه لتسديدة قوية للبرازيلي روجيريو كوتينيو (3)، وأخرى للعمري في الشباك الخارجية (21).

ونجح الرائد في افتتاح التسجيل عكس المجريات من هجمة سريعة مرر على اثرها احمد الدين كرة عرضية تابعها دجوم بتسديدة زاحفة على يمين الحارس الجزائري رايس مبولحي (35).

Advertisements

وأدرك الاتفاق التعادل مطلع الشوط الثاني عندما لعب العمري كرة عرضية تابعها الهزاع على يمين دوخة (48).

وكاد الرائد يتقدم مجددا بتسديدة قوية للمغربي محمد فوزير تصدى لها مبولحي ببراعة (64)، قبل أن يفعلها الاتفاق من هجمة منسقة رد من خلالها الهزاع الهدية للعمري عندما مرر له كرة خلف الدفاع فانفرد الاول وتابعها على يمين دوخة (71).

واستمرت فرحة الضيوف ست دقائق فقط حيث أدرك الغامدي التعادل عندما استغل كرة فشل مبولحي في ابعادها فتابعها برأسه داخل المرمى (77)، وبعدها بدقيقتين فقط سجل الرائد هدف الفوز عندما كسر البديل السهلي التسلل ولعب الكرة داخل المرمى (80).

ملخص أهداف مباراة الرائد والاتفاق: