محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي في إطار نهائي كأس العالم للأندية والمقامة في قطر 2019. ليفربول تأهل إلى المباراة النهائية بالفوز على مونتيري المكسيكي (2-1) في المقابل صعد بطل البرازيل للدور ذاته بالفوز على الهلال السعودي (3-1). تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - أندي روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أرنولد - جوردان هندرسون - تشامبرلين - نابي كيتا - ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو. تشكيل فلامنجو: دييجو ألفيش - رافينيا - رودريجو - بابلو ماري - فيلبي لويس - سانتوس - ويليان أراو - ريبيرو - أراسايتا - هنريكي - جابرييل. Advertisements تفاصيل المباراة الدقيقة الأولى من بداية المباراة أهدر روبيرتو فيرمينو فرصة محققة لليفربول بعد انفراده بالمرمى البرازيلي ليسدد كرة تمر أعلى المرمى. ليفربول واصل إهدار الفرص حيث سدد نابي كيتا كرة قوية بعد تمريرة من صلاح في الدقيقة الرابعة لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى. أرنولد في الدقيقة السادسة سدد كرة متقنة من خارج منطقة الجزاء تمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية. تابعونا لمتابعة المباراة..

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كانت هذه تفاصيل خبر مباشر نهائي مونديال الأندية.. ليفربول 0 - 0 فلامنجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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