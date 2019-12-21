محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
حقق فريق إنبي انتصاره الرابع تواليًا بمسابقة الدوري بالفوز على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع التاسع من عمر المسابقة.
الفريق الدجلاوي تقدم في النتيجة عن طريق المغربي عبد الكبير الوادي في الدقيقة 15 ثم سجل المهاجم التونسي رفيق كابو في الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني، انتفض إنبي فكانت البداية عن طريق محمد شريف في الدقيقة 53 ثم سجل محمود قاعود الهدف الثاني في الدقيقة 62.
وسجل محمد شريف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 76 ليحرز هدفه السابع في الدوري متقاسمًا صدارة هدافي الدوري المصري مع عبد الله السعيد نجم بيراميدز.
بهذه النتيجة أصبح إنبي في المركز السابع برصيد 13 نقطة، في المقابل تلقى وادي دجلة الخسارة الخامسة هذا الموسم ليصبح في المركز قبل الأخير برصيد ست نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الرابع لطولان.. إنبي يعود من بعيد أمام دجلة بقيادة "الهداف شريف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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