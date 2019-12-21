محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
شارك المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا في خسارة فريقه ساوثهامبتون بنتيجة (3-1) في لقاء جاء ضمن الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي.
فريق ساوثهامبتون أدرك هدف التقدم عن طريق داني إنجز في الدقيقة 21 من زمن أحداث الشوط الأول، وأضاف ستيفنز الهدف الثاني لساوثهامبتون في الدقيقة 31.
وعاد داني إنجز ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 51، قبل أن يحرز جرليش الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة 75.
وشهدت المباراة مشاركة تريزيجيه في الدقيقة 68 بعدما تواجد رفقة المصري الآخر في الفريق أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
بهذه النتيجة أصبح رصيد ساوثهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا والذي دخل دائرة الهبوط بعدما أصبح في المركز الثامن عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر بثلاثية من ساوثهامبتون بالبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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