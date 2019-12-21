طبيب الزمالك يوضح لمصراوي سبب وفاة إداري فريق الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، سبب وفاة وليد قاصد، إداري فريق الكرة بالنادي الأبيض، والذي غادر الحياة اليوم السبت.

وقال أسامة في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إداري فريق الزمالك تعرض لنوع خطير من المالاريا توفي على إثرها.

واوضح، أن إداري الزمالك تعرض للإصابة بمرض خطير من المالاريا خلال تواجده مع بعثة الفريق الأبيض في الكونغو الديمقراطية لملاقاة مازيمبي.

Advertisements

وأشار إلى أن مرض المالاريا لا يوجد له تطعيم قبل السفر إلى دول أفريقيا، ويكتفى خضوع أفراد البعثة لبعض الإجراءات الوقائية عن طريق منح جرعات من أدوية.

وأكد أن ضعف المناعة لدى قاصد تسببت في مضاعفة معاناته أمام مرض المالاريا الذي تعرض له في الكونغو، ليفتك به المرض في النهاية.

وفي وقت سابق أعلن الزمالك اليوم، السبت، وفاة وليد قاصد بعد مرور أسابيع قليل من عودته من الكونغو مع بعثة الزمالك لخوض لقاء مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.