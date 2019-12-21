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مونتيري ينهي طموح الهلال ويحصل على برونزية مونديال الأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حصل فريق مونتيري على المركز الثالث في مونديال الأندية بالفوز على الهلال السعودي بركلات الترجيح (3-2) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

الهلال افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 35 عن طريق كارلوس إدواردو في المقابل سجل أرتورو جونزاليس التعادل لبطل المكسيك في الدقيقة 55.

الفريق المكسيكي بعد هدف التعادل استطاع أن يتفوق في النتيجة عن طريق ماكسي ميزا قبل أن يدرك الهداف الفرنسي جوميز في الدقيقة 66.

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بفوز مونتيري يكون بطل المكسيك في المركز الثالث بينما جاء الهلال في المركز الرابع.

وأصبح الهلال ثاني ناد سعودي يحصل على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية بعد اتحاد جدة والذي حصل على نفس المركز قبل 14 عامًا في البطولة التي أقيمت باليابان.

جدير بالذكر أن المباراة الختامية والتي ستقام بقطر 2019 ستجمع بين بطل وفلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.

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