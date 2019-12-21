نهائي كأس العالم للأندية.. صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة فلامنجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل الفريق لمباراة فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية التي تقام اليوم السبت على ستاد خليفة الدولي.

وقرر كلوب الدفع بمحمد صلاح مع الثنائي ساديو ماني وفيرمينو في خط الهجوم لمواجهة دفاع فلامنجو، كما ظهر المدافع فيرجل فان دايك، في تشكيل الريدز، بعدما كان قد غاب عن المباراة الماضية.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: هندرسون، نابي كيتا، أوكساليد تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو.