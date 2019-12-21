خاص.. الأهلي يعدل عقد لاعبه الشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

وقع عمار حمدي، لاعب الأهلي الشاب، على عقود جديدة بعدما قرر النادي تعديل عقده وزيادته ماليًا بشكل يتناسب مع إمكانياته.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عقد جلسة ظهر اليوم مع اللاعب وقع فيها الأخير على عقود جديدة مدتها أربعة مواسم بما فيها الموسم الحالي وبزيادة مالية عن العقد القديم الذي كان قد انتقل به اللاعب لصفوف الفريق الأحمر في صيف 2018.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الأهلي بهدف الإبقاء علي اللاعب ومحاولة إقناعه بالاستمرار مع الفريق، خاصة بعدما تلقى أكثر من عرض رسمي لاستعارته في يناير المقبل من أندية إنبي وسموحة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وتألق عمار حمدي (20 عاما) في صفوف المنتخب الأولمبي خلال كأس الأمم الإفريقية للشباب، إلا أنه شارك في لقاء وحيد تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر وكانت في كأس مصر.