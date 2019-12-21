مدرب آرسنال يكشف سبب غياب أوزيل عن مباراة إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: كشف فريدريك ليونغبرج المدرب المؤقت لفريق آرسنال عن سبب غياب مسعود أوزيل في مباراة الفريق أمام إيفرتون ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي. وانتهت المباراة التي جرت اليوم السبت بالتعادل السلبي تحت أنظار المدرب الجديد مايكل أرتيتا. وذكر المدرب فريدريك ليونغبرج من خلال تصريحات نقلتها ديلي ميل أن السبب وراء غياب أوزيل عن مباراة السبت هو الإصابة. وأحدث أوزيل ضجة كبيرة بعد أن هاجم الصين بسبب ما يحدث ضد مسلمي الأيغور في إقليم شينجيانج الصيني.

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