"رغم تعهدات قطر".. لقاء صلاح وتميم بن حمد قد يتم في حالة واحدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يواجه ليفربول في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت نظيره فلامنجو ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

ويقود محمد صلاح نجم مصر الريدز في المباراة والذي حظى بمعاملة خاصة خلال البطولة وفقاً لطلبات نادي ليفربول.

وحصل ليفربول على تعهدات قطرية بعدم استغلال مشاركة النجم المصري سياسياً ودعائيا وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في أكتوبر الماضي.

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وتعهدت قطر مرة أخرى من خلال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم مونديال الأندية بعدم استغلال صلاح.

وقال الذوادي في تصريحات لصحيفة " ليفربول إيكو" إن قطر لن تقوم بتسييس مشاركة النجم المصري في البطولة مستشهداً بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي التي تملكه قطر ولم يستخدم أبدا أيا من اللاعبين بهذه الطريقة على حد قوله.

وذكرت بعض التقارير الصحيفة إن قطر تسعى لاستغلال نادي باريس سان جيرمان من أجل التقرب للنجم المصري ولكن مصدر مقرب من صلاح نفى هذه الأنباء جملة وتفصيلاً.

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وعلى الرغم من التعهدات القطرية إلا أن تميم بن حمد أمير دولة قطر قد يلتقي بصلاح بشكل شرعي بصلاح بدون الإخلال بتعهدات بلاده .

ولا تمنع لوائح الفيفا من حضور القيادة السياسية للبلد المضيفة للأحداث الرياضة للمباريات بل ومصافحة اللاعبين قبلها والمشاركة فى مراسم توزيع الجوائرز أيضاً.

وسبق لملك المغرب محمد السادس المشاركة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2013 بين بايرن ميونيخ الألماني والرجاء المغربي والذي اقيم بمدينة مراكش.

أمير دولة قطر أيضاً شارك في المباراة النهائية ببطولة خليجي 24 وصافخ نجوم المنتخب السعودي على الرغم من العلاقات المتوترة.

وكان تميم قد حضر مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت الثلاثاء الماضي وانتهت بهزيمة الفريق السعودي 1-3.



ونشرت شبكة "مرسال القطرية " المقطع الذي يظهر فيه أمير قطر وهو يجلس وحوله مدرجات فارغة ويتابع اللقاء بينما يبتسم للكاميرا التي كانت تصوره.

وفرضت دولة قطر حراسة مشددة على النجم المصري وتعهدت بعدم استغلاله سياسياً وخصصت له حراسة خاصة دون عن نجوم الفريق.