بالفيديو.. إعلامي سعودي: سالم الدوسري أفضل من محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
قال الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل إن سالم الدوسري، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، لا يختلف عن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "سالم لا يختلف مهارة وإبداعا عن محمد صلاح".
وأكمل: "صلاح في أحد الفترات كانت أحد الأندية السعودية ستتعاقد معه، وسالم الدوسري لاعب عالمي فوق الوصف".
وأتم قائلا: "يوما ما وضعنا يوسف الثنيان أفضل من ليونيل ميسي، ونواف العابد أفضل من ديفيد بيكهام، فمن الطبيعي أن يكون سالم أفضل من صلاح".
يذكر أن الهلال سقط أمام فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بينما سينافس صلاح على اللقب في المباراة النهائية مساء اليوم السبت مع ليفربول.
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