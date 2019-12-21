نقيب الصحفيين في عزاء شقيقة مرتضى منصور

قدم عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام واجب العزاء في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. رئيس نادي الزمالك. وشهد العزاء حضور عدد من الشخصيات العامة والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من النواب. العال رئيس مجلس النواب وعدد من النواب. يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. كما قدم ياسر رزق رئيس مجلس إدارة جريدة الأخبار العزاء لمرتضى منصور.



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