صور .. علاء وجمال مبارك يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور

قدم علاء وجمال مبارك نجلا رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، واجب العزاء في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

ويقام العزاء مساء اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور عدد من الشخصيات العامة في مجالات الفن والسياسة والرياضة. في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.ويقام العزاء مساء اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور عدد من الشخصيات العامة في مجالات الفن والسياسة والرياضة.





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