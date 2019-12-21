Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية

دقائق قليلة تفصلنا عن بداية بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية المُرتقب من جميع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث صعد ليفربول إلى النهائي عقب تخطيه مونتيري بهدفين مقابل هدف، على الجانب الآخر فقد تأهل فلامنجو للنهائي بعد الفوز على نظيره الهلال السعودي في المباراة التيانتهت بفوز فلامنغو بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ليفربول وفلامنجو بث مباشر
ليفربول وفلامنجو بث مباشر اللقاء المُقرر إقامته اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، ويسعي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح إلى تحقيق حلم الذهبية، على المستوي المحلي، ليفربول في صدارة
تشكيل ليفربول
وقد أعلن يورجن كلوب عن تشكيل ليفربول لمواجهة فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية 2019، في الهجوم كل من صلاح، ماني وفيرمينو، وفي حراسة المرمي أليسون بيكر، وفي الدفاع كل من أرنولد، فان دايك، جوميز، وأندرو روبيرتسون، وفي خط الوسط، هندرسون، نابي كيتا، أوكساليد تشامبرلين.
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