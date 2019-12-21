الهلال يعادل رقم مسجل باسم الأندية السعودية بمونديال الاندية

حصد فريق الهلال السعودي المركز الرابع بمونديال الاندية عقبه خسارة امام نظيره مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ليحصد المركز الرابع للمره الاول في مشاركته الأولى. ويحقق رقم مميز لأندية السعودية في تاريخ مشاركتها ببطولة كاس العالم حيث عادل رقم المسجل باسم اتحاد جدة الذي حصد المركز الرابع في نسخة 2005 عقب خسارة امام ديبورتيفو سابريسا بنتيجة3/2 مشاركتها ببطولة كاس العالم حيث عادل رقم المسجل باسم اتحاد جدة الذي حصد المركز الرابع في نسخة 2005 عقب خسارة امام ديبورتيفو سابريسا بنتيجة3/2 ويعادل أيضاً الرقم المسجل باسم الأهلي في عام 2012 الذي حصده عقبه الخسارة أمام مونتيري والجزيره الاماراتي الذي احتله عقبه الخسارة امام بتوشكا في نسخة 2017 والنجم الساحلي في نسخة 2007 عقب الخسارة امام اوراو ريد دياموندز الياباني بركلات الترجيح.

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