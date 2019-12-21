سيف زاهر وأحمد مجاهد في عزاء شقيقة مرتضى منصور

قدم سيف زاهر وأحمد مجاهد عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة السابقان العزاء في شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وشهد العزاء حضور عدد من الشخصيات العامة والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من النواب.

ويقام العزاء مساء اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

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