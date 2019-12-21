شاهد..مباراة ليفربول وفلامنجو بنهائي كأس العالم للأندية..الأن

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة بين ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت في تمام الساعة

السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

يبحث ليفربول خلال المباراة عن تحقيق الفوز، من أجل حصد اللقب الأول

في تاريخه للبطولة، بعد فشله في الحصول عليها في موسم 2005 حينما سقط أمامساو باولو البرازيلي في المباراة النهائية.

ومع الراحة التي حاول يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، منحها لبعض اللاعبين خلال مواجهة مونتيري المكسيكي في نصف النهائي، فقد يدفع بلاعبين من التشكيل الأساسي منذ بداية اللقاء لحسمه مبكراً.

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شاهد مباراة ليفربول وفلامنجو الأن..