اخبار الرياضه

شاهد..مباراة ليفربول وفلامنجو بنهائي كأس العالم للأندية..الأن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة بين الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت في تمام الساعة

السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

يبحث ليفربول خلال المباراة عن تحقيق الفوز، من أجل حصد اللقب الأول

في تاريخه للبطولة، بعد فشله في الحصول عليها في موسم 2005 حينما سقط أمام
ساو باولو البرازيلي في المباراة النهائية.

ومع الراحة التي حاول يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، منحها لبعض اللاعبين خلال مواجهة مونتيري المكسيكي في نصف النهائي، فقد يدفع بلاعبين من التشكيل الأساسي منذ بداية اللقاء لحسمه مبكراً.

Advertisements

 

شاهد مباراة ليفربول وفلامنجو الأن..

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..مباراة ليفربول وفلامنجو بنهائي كأس العالم للأندية..الأن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا