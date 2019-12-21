تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة بين ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت في تمام الساعة
يبحث ليفربول خلال المباراة عن تحقيق الفوز، من أجل حصد اللقب الأولفي تاريخه للبطولة، بعد فشله في الحصول عليها في موسم 2005 حينما سقط أمام
ساو باولو البرازيلي في المباراة النهائية.
ومع الراحة التي حاول يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، منحها لبعض اللاعبين خلال مواجهة مونتيري المكسيكي في نصف النهائي، فقد يدفع بلاعبين من التشكيل الأساسي منذ بداية اللقاء لحسمه مبكراً.
شاهد مباراة ليفربول وفلامنجو الأن..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..مباراة ليفربول وفلامنجو بنهائي كأس العالم للأندية..الأن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.