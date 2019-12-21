حارس مونتيري يبدي سعادته بالمركز الثالث في مونديال الأندية

أعرب لويس كارديناس حارس مرمى فريق مونتيري المكسيكي اليوم السبت عن سعادته بقيادة فريقه للفوز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم 2019 للأندية المقامة حالياً في قطر بعدما تصدى لركلة ترجيح وأحرز أخرى اليوم وقاد الفريق للفوز على الهلال السعودي 4 / 3 بركلات الترجيح.

وأحرز مونتيري المكسيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر بفوزه على الهلال السعودي 4 / 3 بركلات الترجيح اليوم السبت بعد تعادلهما 2 / 2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفاز كارديناس اليوم بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت على استاد “خليفة الدولي” بالدوحة.

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وقال كارديناس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “كنت أتدرب من قبل على تسديد ركلات الجزاء. وأشعر بالسعادة للفوز بالمركز الثالث”.

وأوضح : “كانت مباراة رائعة اليوم وأظهرنا قوتنا. كنا نعلم مدى قوة الهلال وانتهت المباراة بالتعادل. وأحرزنا المركز الثالث الذي سعينا إليه في هذه المباراة”.

وأضاف : “خضنا المباراة بتشكيلة رائعة وقيادة المدرب لنا كانت مميزة. نسعى للعودة الآن والتركيز في نهائي الدوري المكسيكي”.