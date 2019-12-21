بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو في كأس العالم للأندية 2019

ينقل لكم موقع الخليج 365 أحداث المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2019 بين ليفربول وفلامينجو، مساء اليوم السبت 21-12-2019.
المباراة المقرر إقامتها على ستاد خليفة الدولي، تنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.
تأتي مواجهة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي بعد دقائق قليلة من انتهاء مباراة تحديد المركز الثالث بفوز مونتيري المكسيكي على الهلال السعودي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 2/3 بعد انقضاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2/2.
ويدخل ليفربول هذا اللقاء بعد فوزه الصعب على مونتيري في الدقيقة الأخيرة من مباراة نصف النهائي بنتيجة 1/2، علمًا بأن محمد صلاح صنع الهدف الأول لنابي كيتا وشارك في صناعة الهدف الثاني لروبرتو فيرمينو.
وعاش فلامينجو سيناريو أسوأ أمام الهلال السعودي، إذ خرج من الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد سجله سالم الدوسري، إلا أن مدربه البرتغالي الخبير “جيسيوس” استطاع قلب الطاولة على المدرب الروماني “لوتشيسكو” خلال الشوط الثاني، بتسجيل ثلاثة أهداف.
???????? ليفربول 0-0 فلامينجو ????????
???? ستاد خليفة الدولي (الدوحة)
تنطلق بعد قليل
بث مباشر ليفربول وفلامينجو “لحظة بلحظة”
- أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر النصي لأحداث مباراة نهائي مونديال الأندية بين ليفربول – بطل دوري أبطال أوروبا – وفلامينجو – بطل كوبا ليبرتادوريس.
- يصحبكم على مدار هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365 في ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.
- ليفربول انتصر في نهائي دوري أبطال أوروبا على توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، ثم افتتح مسيرته في مونديال الأندية بهزيمة بطل دوري الكونكاكاف مونتيري المكسيكي بهدفين لهدف.
- فلامينجو انتصر في نهائي كوبا ليبرتادوريس على ريفر بليت بهدفين لهدف، ثم افتتح مسيرته في مونديال الأندية بهزيمة بطل دوري أبطال آسيا الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدف.
- نذكركم بأهم مواعيد مباريات اليوم السبت 21-12-2019 (اضغط هنا)
- تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – فان دايك – جو جوميز – أندرو روبرتسون – أليكسندر آرنولد – أوكسليد تشامبرلين – هندرسون – نابي كيتا – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح
- تشكيلة فلامينجو اليوم:
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