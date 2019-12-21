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نتيجة مباراة إنتر ميلان وجنوي فى الدوري الإيطالي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يستضيف إنتر ميلان نظيره جنوي فى احدي مباريات اليوم السبت 21-12-2019 على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الـ17 من “سيري آ” 2019-2020.

تنطلق مباراة الإنتر وجنوي مساء اليوم فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل أنتر ميلان المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد39 نقطة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس صاحب الصدارة وحامل اللقب، علماً بإن السيدة العجوز خاض لقاء زيادة عن فريق إنتر، بينما يقع فريق جنوى في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة.

ويسير إنتر ميلان الموسم الجاري بمستوى أكثر من رائع تحت قيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي الذي استطاع أن يعود بالفريق إلى مكانته الطبيعية في الدوري الإيطالي والمنافسة على لقب البطولة مع فريق يوفنتوس حامل اللقب في أخر 6 مواسم، فعلى الرغم من خروج إنتر ميلان من بطولة على يد والانتقال لبطولة الدوري الأوروبي، إلا أن الفريق يعد من أبرز المنافسين على لقب البطولة الأوروبية بجانب الدوري الإيطالي.

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وكان الإنتر قد تعادل فى الجولة الماضية امام فريق فيورنتينا بهدف لكل فريق على ملعب الاخير.

بينما كان جنوي قد خسر على ملعبه بالجولة الماضية امام سامبدوريا بهدف نظيف.

وشهد آخر لقاء بين الإنتر وجنوي فى الموسم بالجولة 30 فوزاً كبيراً للإنتر برباعية نظيفة على ملعب جنوي “لويجي فيراريس”.

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