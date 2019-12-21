نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية المباراة القوية بين نادي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، وليستر سيتي بقيادة بريندان رودجرز، فى قمة مباريات اليوم السبت 21-12-2019 على ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي “البريميرليج” 2019-2020.

تنطلق مباراة السيتي وليستر سيتي مساء اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

ويحتل النادي الضيف ليستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” برصيد 39 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 10 نقاط، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

ويسعى ليستر سيتي لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما توقفت سلسلة انتصارات “الثعالب” في 8 مباريات متتالية عندما تعادل في الجولة الماضية مع نورويتش سيتي بنتيجة 1 – 1 لتأمين مركز الوصافة من جهة، وتقليص الفارق مع ليفربول صاحب الصدارة إلى 7 نقاط والذي تأجلت مباراته مع وست هام يونايتد التي كانت مقررة اليوم بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

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بينما يأمل مانشستر سيتي في اقتناص الثلاث نقاط للوصول للنقطة 38، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، والثاني عشر هذا الموسم، وكان السيتي قد حقق فوزاً كبيراً بالجولة الماضية امام فريق ارسنال بثلاثية بيضاء على ملعب الامارات بلندن.

ويدخل مانشستر سيتي وليستر سيتي اللقاء بدافع تحقيق الفوز، حيث يدرك كل منهما أن الخسارة قد تعني انتهاء أمالهما في المنافسة على لقب البريمرليج.

وشهد آخر لقاء جمع بين الفريقين الموسم الماضي بالجولة 37 على ملعب الاتحاد ، فوز مانشستر سيتي بهدف دون مقابل.