مونتيري المكسيكي يهزم الهلال السعودي وينتزع برونزية المونديال

حصل فريق مونتيري المكسيكي، السبت، على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في قطر.
وتغلب مونتيري على الهلال السعودي بضربات الترجيح بنتيجة 4- 3، بعد التعادل في الوقت الأصلي لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بهدفين لكل فريق.
قدم مونتيري أداءً قويًا في الشوط الأول وسيطر على أغلب أوقاته، وشكل خطورة كبيرة على مرمى الهلال.
ولكن عاد الهلال ليظهر بشكل جيد في الربع ساعة الأخيرة للشوط، ونجح في تسجيل هدفه الأول عن طريق البرازيلي كارلوس إداردو في الدقيقة 36.
دخل مونتيري الشوط الثاني أكثر قوة، ونجح في قلب النتيجة وسجل هدفين عبر أرتورو غونزاليس والأرجنتيني ماكسيميليانو ميزا في الدقيقتين 56 و61.
ضغط الهلال بعد الهدفين، حتى نجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 66.
ليلجأ بعدها الفريقين لضربات الترجيح، والتي يحسمها مونتيري بنتيجة 4- 3، ويحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
المصدر: الأناضول
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