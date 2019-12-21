إشبيلية يتجاوز مايوركا ويضغط على ريال مدريد وبرشلونة



حقق إشبيلية فوزاً ثميناً على مضيفه ريال مايوركا بهدفين دون رد اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجّل كل من البرازيلي دييغو كارلوس (20) والأرجنتيني إيفر بانيغا (63 من ركلة جزاء) هدفي اللقاء.



ورفع إشبيلية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب الـ"ليغا" في حين تجمّد رصيد مايوركا عند 15 نقطة في المرتبة السابعة عشرة مؤقتاً.



وهو الفوز العاشر للفريق الأندلسي ضمن منافسات الدوري المحلي هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.



في المقابل تعرض مايوركا الذي يصارع لتفادي الهبوط للدرجة الثانية لهزيمته الحادية عشرة مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات.

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