اونلاين | "كورة اون لاين" NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «bein SPORT» رابط مانشستر سيتي HD

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يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره فريق ليستر سيتي، في مباراة هامة وقوية ومثيرة بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، من مساء يوم السبت، الموافق 21 ديسمبر الجاري، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

وكان نادي مانشستر سيتي قد حقق فوزًا هامًا على نظيره فريق ارسنال بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، قبل أن يحقق الفوز على فريق أكسفورد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في كأس الرابطة الإنجليزية، ويسعي الفريق لتحقيق الفوز على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لتضييق الخناق على ليفربول صاحب الصدارة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، عبر قناة “beIN SPORTS HD 2″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.