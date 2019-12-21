اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنغو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف صلاح العالمي»

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بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد فلامنجو البرازيلي ، حيث ينتظر عشاق كرة القدم العربية مباراة قوية بين كلا الفريقين، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس العالم للأنديةKORA LIVE.

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موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو اليوم في كأس العالم للاندية

وتلعب مباراة ليفربول ضد فلامنجو اليوم KORA LIVE في كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فلامنجو اليوم في كأس العالم للأندية

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وستذاع مباراة ليفربول ضد فلامنجو KORA ONLINE في نهائي كأس العالم للأندية على قناة "BEIN SPORTS HD 3" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنجو على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنجو عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول ضد فلامنجو، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ضد فلامنجو.

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