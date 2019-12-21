اونلاين | «يلا شوت bein المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY نتيجة ماتش ليفربول NOW

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بينما صعد نادي فلامنجو البرازيلي بعد الفوز على الهلال السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف كورة بلس يلا شوت ليفربول الإنجليزي و فلامنجو البرازيلي ، بث مباشر مباراة ليفربول الإنجليزي و فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة ليفربول الإنجليزي و فلامنجو البرازيلي ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة ليفربول الإنجليزي و فلامنجو البرازيلي بث مباشر.