اونلاين | «يلا شوت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر KORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة جول محمد صلاح bein

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تأهل ليفربول لنهائي كأس العالم للأندية بصعوبة شديدة بشق الأنفس على حساب مونتيري المكسيك بهدف نظيف في الثواني الأخيرة من عمر المباراة والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة من الوقت الأصلي لها. أما فلامينجو البرازيلي، فقد تأهل للمباراة النهائية على حساب الهلال السعودي بعد فوزه عليه ثلاثة أهداف مقابل هدف. يدخل ليفربول مباراته اليوم وهو في أفضل حالاته متربعاٌ على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك بدون هزائم حتى نهاية الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

خط الوسط : جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - فينالدوم

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خط الهجوم : محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني

أما فلامنجو من المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: دييجو ألفيس

خط الدفاع: رافينيا – فيليبي لويس – رودريجو كايو – وبابلو ماري

خط الوسط : ويليان – جيرسون

خط الوسط : إيفرتون – برونو هنريكي – في دي أراسكايتا

الهجوم : جابرييل باربوسا

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