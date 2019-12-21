اونلاين | ركلات الترجيح.. كورة أون لاين مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر اليوم live في مونديال الأنديةhd1

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انتهى الوقت الأصلي للقاء الهلال السعودي و مونتيري المكسيكي بالتعادل بهدفين لكل فريق، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وبدأ مونتيري المكسيكي خطيرًا على دفاعات الفريق السعودي، قبل أن يستعيد الهلال توازنه وسيطرته على اللعب في وسط ملعب اللقاء.

وفشل الفريقان في هز الشباك خلال مجريات اللعب في أول نصف ساعة من عمر الشوط الأول.

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وتصدى لاعبو مونتيري المكسيكي لهجمات الهلال السعودي ة، ومنعوهم من الوصول إلى منطقة الجزاء في أكثر من فرصة.

وسجل الهلال هدفين عن طريق ادواردزو وجوميز.

وجاء تشكيل الهلال السعودي على النحو التالي:

عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي أل بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، عبدالله عطيف، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري، سباستيان جيوفينكو، عمر خريبين.