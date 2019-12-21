اونلاين | بث مباشر مباراة برشلونة والافيس تغطية حية "2-1" عبر BEIN SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة برشلونة والافيس تغطية حية "2-1" عبر BEIN SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو الأفيس والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز ما جاء في النصف الأول من المباراة بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي تمكنكم من متابعتها على الهواء مباشرًة.

كورة لايف kora live البداية مع تسلم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر وتكفل بتسلمها له المدافع الإسباني المخضرم كارليس بويول .

كورة جول Kora goal وفي الدقيقة العاشرة نجح البولجا ميسي في تسجيل الهدف الأول لفريقه لكن الحكم رفضه بداعي التسلل.

Advertisements

كورة شوت kora shoot وبعدها بسبعة دقائق نجح الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان في تسجيل هدف التقدم للبلوجرانا بعد أن إستغل عرضية من اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز.

الأسطورة لايف ostora live ويسعى برشلونة إلى زيادة حصته من الأهداف لحسم اللقاء بعد التعادل السلبي في كلاسيكو الجولة الماضية.

وكانت المباراة قد بدأت على الهواء مباشرة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

ويمكن لمتابعي الخليج 365 الرياضي إستخدام روابط البث التي نوفرها لكم للإستمتاع بمشاهدة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 بتعليق المصري علي محمد علي