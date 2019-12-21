اونلاين | بشري سارة| 5 قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول وفلامنغو مجانًا اليوم today| بث مباشر مشاهدة ماتش ليفربول الاسطورة لايف

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يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام نسختها الحالية في قطر.

ونجح الريدز في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على حساب فريق مونتيري المكسيكي، بينما فاز فريق فلامينجو البرازيلي على فريق الهلال السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد فلامينجو :-

canal sport 2 11488 رأسي هوتبيرد 13

rmc sport 1 11934 رأسي أسترا 19

sport tv 2 12246 أفقي هيسباسات

Idman 11169 أفقي AzerSpace 46°E.

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

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القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا

تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي

معامل الترميز 27500

موعد مباراة ليفربول ضد فلامينجو :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق فلامينجو البرازيلي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الامارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفلامينجو :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن حصولها في السنوات الماضية على البث الحصري المباشر لجميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي وفريق فلامينجو البرازيلي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ويغيب فريق ليفربول عن المشاركة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك الجولة الثامنة عشر، وذلك بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، وكان من المقرر أن يلتقي مع فريق وست هام يونايتد في لندن.