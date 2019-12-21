اونلاين | Salah live| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر في نهائي كأس العالم للأندية الأسطورة لايف «الشوط الأول»

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jتابع مهنا مجانا الان جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي نوفرها لكم حيث يترقب الملايين من عشاق المستطيل الأخضر غدا السبت 21/12/2019 مباراة من المباريات الهامة والمثيرة وهي المباراة التي تجمع بين ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

يلتقي الريدز مع فلامنجو يوم السبت 21/12/2019 على ملعب خليفة الدولي في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مصر للمنافسة على لقب البطولة بينما يلتقي نادي الهلال السعودي مع نادي مونتيري في نفس اليوم في تمام الساعة 04:30 بتوقيت مصر للمنافسة على المركزين الثالث والرابع.

قد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي

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يسعى يورجن كلوب المدرب الألماني لنادي ليفربول لتحقيق لقب بطل كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي أمام نادي فلامنجو البرازيلي لنكون على موعد مع أداء قتالي للاعبي نادي فريق ليفربول الإنجليزي لتحقيق اللقب وتزايدت معدلات البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو. نوفر لكم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية على النحو التالي:



القمر التردد معدل الترميز القنوات عرب سات 12245 V 27500 1,2,3,4,EX1 12418 H 5,6,7,8,EX2 نايل سات 11919 H 1,2,3,4,EX1 سهيل سات 11678.07 H EX1 اسيا سات 3660 V 2 جلاكسي 12183.3 H 22500 2

تردد قناة بي إن سبورت الرياضية BEINSPORT HD 1 القمر التردد EFC نايل سات 11084 (h) 5/6 عرب سات 12379 (h) 5/6 سهيل سات 11547 (v) 5/6 نايل سات 12245 (v) 3/4 نايل سات 12264 (h) 2/3

مباراة اليوم ليفربول وفلامنجو

يضم نادي ليفربول الإنجليزي باقة من ألمع نجوم الكرة عر رأسهم المصري محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو حيث يحشد المدرب الألماني كلوب نجومه لتلك المباراة للحصول على بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي.