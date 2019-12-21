اونلاين | كورة اون لاين live مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Hilal» جووول رابط الهلال HD

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بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي والتي يحتضنها ملعب إستاد خليفة الدولي لحساب مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 11-21 ديسمبر الجاري.

كورة لايف إتش دي kora live HD البداية مع الفريق السعودي الذي يدخل المباراة برغبة الحصول على الميدالية البرونزية من أجل تحقيق رقم الأهلي المصري والسد القطري أصحاب التتويج العربي بالمركز الثالث في البطولة أعوام 2006 و 2011 .

كورة جول kora goal في المقابل يدخل فريق نادي مونتيري المكسيكي ويرغب في الخروج بأقل الأضرار بسبب المباراة الهامة التي ينتظرها الفريق في نهاائي بطولة الدوري المحلي يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري.

يلا كورة الجديد yalla kora new وبسبب نهائي البطولة المحلية قرر أنتونيو محمد المدير الفني لفريق نادي مونتيري إراحة تسعة لاعبين دفعة واحدة وأمر بعودتهم إلى البلاد من أجل إستكمال التدريبات إنتظارًا للإستحقاق القادم.

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كول كورة cool kora يذكر أن الهلال قد خرج من الدور نصف النهائي للبطولة بعد ان خسر من فريق نادي فلامنجو البرازيلي بهدف واحد مقابل ثلاثة وخسر فيها جهود نجم بيرو اندري كاريلو بسبب الخروج بالبطاقة الحمراء.

يلا كورة بلس yalla kora plus وفي نصف النهائي الآخر لعب مونتيري المكسيكي ضد فريق نادي ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا وخسر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ليلاقي الهلال في مباراة اليوم .

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وفي حالة وجود أي أخطاء فيما يخص البث يجب تحديث الصفحة لمعاودة الإستمتاع بالمباراة التي ستهدي الفائز المركز الثالث في مونديال الأندية