اونلاين | salah| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينغو اليوم فى نهائى كأس العالم للأندية عبر الخليج 365 الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر salah| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينغو اليوم فى نهائى كأس العالم للأندية عبر الخليج 365 الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى فريق ليفربول في السابعة والنصف مساء السبت بملعب "خليفة" الدولي، فلامنجو البرازيلي، فى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى قطر.

حجز ليفربول مقعده في نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2 – 1، في حين تغلب فلامنجو على الهلال السعودي بنتيجة 3 – 1 ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

لمشاهدة مباراة ليفربول وفلامينغو اليوم فى نهائى كأس العالم للأندية .

Advertisements

يسعى الريدز لحصد ثالث ألقابه هذا العام بعدما سبق وأن توج بطلاً لمسابقتي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي على حساب ناديا توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين، كذلك فلامنجو الذي توج ببطولتي كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية"، والدوري البرازيلي.

وتعقد جماهير الريدز آمالها على مثلث الرعب الذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو بجانب الحارس البرازيلي أليسون من أجل الحصول على بطولة كأس العالم للأندية للمرة الاولى وهو اللقب الوحيد الغائب عن خزائن النادى الإنجليزى العريق بجانب كسر عقدة الفرق البرازيلية ورد الاعتبار أمام فلامنجو.

بث مباشر رابط ليفربول رابط فلامينجو مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو كأس العالم للأندية كاس العالم للاندية مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر رابط مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر رابط مباراة ليفربول وفلامينجو مباشر ليفربول فلامينجو مباراة ليفربول وفلامينجو ليفربول بث مباشر ليفربول ضد فلامينجو بث مباشر مباراة ليفربول ضد فلامينجو مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامينجو مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامينجو بث مباشر محمد صلاح