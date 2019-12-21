اونلاين | ملخص مباراة الهلال ومونتيري اليوم | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الهلال ومونتيري بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش

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بث مباشر مشاهدة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية والتي تجمع بين الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا وفريق نادي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف.

وفي التقرير التالي يأخذكم الخليج 365 الرياضي في جولة لتعريفكم بمشوار كل فريق في البطولة بالإضافة إلى التشكيل الذي إختاره كل مدرب وروابط البث المباشر .

كورة لايف kora live البداية مع تشكيلة الهلال التي جاءت على النحو التالي :- عبد الله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي أل بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، عبد الله عطيف، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري، سباستيان جيوفينكو، عمر خريبين.

كورة جول kora goal في المقابل يدخل فريق نادي مونتيري المباراة بالأسماء التالية :- في حراسة المرمى: لويس كاردينس. في خط الدفاع: اديسون جوتريز – جونا سان – انجل زلدفار – جوزيه باتستا. في خط الوسط: مجيش ليون – أرتورو جونزاليس – فازكويس. في خط الهجوم: الكسندر جونزلس – ميزا – ميجيا

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الأسطورة لايف ostora live ويعاني الفريق السعودي من غياب نجم الفريق للاعب أندريه كاريلو الذي تعرض للخروج بالبطاقة الحمراء من الدور نصف النهائي ضد فريق نادي فلامنجو البرازيلي .

يلا كورة أونلاين yalla kora online ومثلما الحال بالنسبة للفريق السعودي فإن مونتيري يخوض المباراة منقوصًا من خدمات تسعة لاعبين دفعة واحدة بأوامر من أنتونيو محمد مدرب الفريق.

يلا شوت yalla shoot وكانت المباراة قد بدأت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT

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