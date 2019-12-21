اونلاين | نتيجة مباراة الهلال اليوم | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد خليفة الدولي لحساب مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على نتائج الفريقان في البطولة وروابط البث المباشر التي تمكنكم من متابعتها على الهواء.

كورة جول kora goal البداية مع فريق نادي مونتيري المكسيكي والذي تخطى مرحلة الدور ربع النهائي بالفوز على فريق نادي السد القطري صاحب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كورة لايف kora live وفي الدور نصف النهائي لعب الفريق المكسيكي بطل الكونكاكاف مع ليفربول الإنجليزي حامل لقب التشامبيونزليج وخسر بهدف واحد مقابل هدفين.

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الأسطورة لايف ostora live في المقابل بدأ حامل لقب دوري أبطال آسيا فريق نادي الهلال البطولة بمواجهة الترجي التونسي ونجح في الفوز بهدف جوميز.

جول العرب goal al3arb وتمكن الزعيم السعودي من إنهاء الشوط الأول للقاء نصف النهائي ضد فلامنجو البرازيلي متقدمًا بهدف وظن الجميع تأهله للنهائي لكن فلامنجو سجل ثلاثية في الشوط الثاني صعد بها للمشهد الختامي.

بدأت المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

ويمكن لمتابعي الخليج 365 الرياضي مشاهدة المباراة على الهواء مباشرةً عبر روابط البث التي سنوفرها في السطور أدناه