اونلاين | live| «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامينجو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

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ننشر أسماء القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم السبت 21 ديسمبر 2019 في مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2019، حيث تترقب كل الجماهير العربية مشاهدة النجم المصري محمد صلاح يتألق ويحمل كأس مونديال الأندية بالنيابة عن ملايين العرب في كل أنحاء العالم، تُقام المباراة على استاد خليفة الدولي والذي من المرتقب أن يشهد حضور عربي كبير لمتابعة ومؤازرة محمد صلاح ونادي ليفربول خلال تلك المواجهة الصعبة على الذهب العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو

بخصوص قنوات تذيع لعبة ليفربول وفلامنجو بث مباشر على الهواء فسوف تكون المباراة منقولة على عدة قنوات، حيث تذيع المباراة النهائية اليوم قناة الكأس الثالثة المفتوحة مع المعلق أحمد الطيب، وستكون منقولة على قناة الكأس السادسة أيضًا المفتوحة مع المعلق خليل البلوشي، تردد قنوات الكأس المفتوحة على النايل سات هو 11919 أفقي، بينما سيكون المعلق على مباراة ليفربول النهائية حفيظ دراجي عبر قناة bein sports HD1.

موعد مباراة ليفربول وفلامنجو

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لم يحقق ليفربول أو فلامنجو لقب كأس العالم للأندية من قبل، فلامنجو لأول مرة يتواجد في نهائي المونديال في تاريخه، بينما تأهل ليفربول للمباراة النهائية خلال موسم 2005 لكنه خسر النهائي وحصل على المركز الثاني، اليوم فرصة كبيرة أمام نادي ليفربول ليقول أنه “أفضل نادي في العالم”، موعد مباراة ليفربول وفلامنجو في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 9.30 مساء بتوقيت دبي.