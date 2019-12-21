اونلاين | يلاشوت Live| مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس بث مباشر في الدوري الاسباني.. يلا شوت مباشر BARCA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلاشوت Live| مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس بث مباشر في الدوري الاسباني.. يلا شوت مباشر BARCA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس بث مباشر في الجولة 18 من الدوري الاسباني، ويسعى برشلونة لمصالحة جمهوره بعد الكلاسيكو والأداء الغير متوقع من برشلونة الذي رفضه جمهور الكامب نور رغم عدم الخسارة ضد ريال مدريد في المباراة التي كان أداء ريال مدريد بها أفضل من برشلونة، ويدخل برشلونة المباراة برصيد 36 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس

مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس بث مباشر على ملعب كامب نو الذي يستضيف الجولة 18 بين برشلونة وألافيس، ويدخل برشلونة بتشكيل مغاير عن مباراة الكلاسيكو في 4 مراكز فيشارك اومتيتي من البداية وفيدال وبوسكتس، ويلعب سيرجي روبيرتو في مركز الظهير.