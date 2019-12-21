اونلاين | Liverpool vs Flamengo..live .. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر على بي ان سبورت مجانا اليوم السبت 21-12-2019

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Liverpool vs Flamengo .. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينغو بث مباشر على بي ان سبورت مجانا اليوم السبت 21-12-2019 ليفربول ضد فلامنجو فى نهائى كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كأس العالم للأندية حيث يبحث "الريدز" المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وفلامنجو البرازيلي عن نهاية مثالية لعامهما 2019 الحافل عندما يلتقي الفريقين في السابعة والنصف مساء السبت بملعب "خليفة" الدولي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

Liverpool vs Flamengo .. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينغو بث مباشر على بي ان سبورت مجانا اليوم السبت 21-12-2019 ليفربول ضد فلامنجو فى نهائى كأس العالم للأندية

يلاشوت مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو حيث حجز ليفربول مقعده في نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2 – 1، في حين تغلب فلامنجو على الهلال السعودي بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو اون لاين ويسعى الريدز لحصد ثالث ألقابه هذا العام بعدما سبق وأن توج بطلاً لمسابقتي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي على حساب ناديا توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين، كذلك فلامنجو الذي توج ببطولتي كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية"، والدوري البرازيلي.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر وتعقد جماهير الريدز آمالها على مثلث الرعب الذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو بجانب الحارس البرازيلي أليسون من أجل الحصول على بطولة كأس العالم للأندية للمرة الاولى وهو اللقب الوحيد الغائب عن خزائن النادى الإنجليزى العريق بجانب كسر عقدة الفرق البرازيلية ورد الاعتبار أمام فلامنجو.

وخسر ليفربول نهائي نسخة 2005 التي أقيمت في اليابان أمام ساو باولو البرازيلي بهدف دون رد، ليصبح "الريدز" وصيفًا لتلك النسخة، فيما خسر كأس إنتركونتينينتال أمام فلامنجو عام 1981.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو فى نهائى كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو فى نهائى كأس العالم للأندية حيث يأتي هذا في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشارك المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب معاناته من المرض الذي أبعده عن المشاركة في مباراة الدور نصف النهائي أمام مونتيري المكسيكي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فلامنجو مكونا من دييجو ألفيش في حراسة المرمى، ورافينيا ورودريجو كايو وبابلو ماري وفيليبي لويس في الدفاع، وجيرسون وويليان أراو وجيورجيان دي أراسايتا في وسط الملعب، وإيفرتون ريبيرو وبورونو هنريكي وجابيجول في الهجوم.

في حين ينتظر أن يدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أليسون بيكر في حراسة المرمى، وفي الدفاع: جو جوميز- جيمس ميلنر- روبرتسون، وفي الوسط: جوردان هندرسون- آدم لالانا- نابي كيتا- أوكسلايد تشامبرلين، وفي الهجوم: ساديو ماني – فيرمينو - محمد صلاح.

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