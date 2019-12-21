رياضة | أستون فيلا يسقط بثلاثية أمام ساوثهامبتون وبيرنلي يهزم بورنموث في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون فيلا يسقط بثلاثية أمام ساوثهامبتون وبيرنلي يهزم بورنموث في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ساوثهامبتون في تحقيق الفوز على فريق استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون :-

وسجل داني أنجز هدفين لفريق ساوثهامبتون في المباراة، وعزز ستيفنز النتيجة بالهدف الثالث للفريق الضيف في شباك هيتون حارس مرمى استون فيلا، وكان الهدف الوحيد لاصحاب الأرض عن طريق الشاب الإنجليزي جاك غريليتش في الشوط الثاني من اللقاء.

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وتعرض فريق بورنموث للهزيمة من فريق بيرنلي بنتيجة هدف نظيف على ملعبه ووسط جماهيره، وفاز فريق نيوكاسل يونايتد على فريق كريستال بالاس بنفس النتيجة.

وحقق فريق شيفيلد يونايتد فوزا صعبا وهاما على فريق برايتون بنتيجة 1-0 في إطار منافسات نفس الجولة أيضاً، وكان قد تعادل فريق أرسنال مع ايفرتون في افتتاحية منافسات هذة الجولة بنتيجة سلبية.

ويغيب فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عن المشاركة خلال تلك الجولة، وذلك بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية في قطر.