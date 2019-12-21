رياضة | برشلونة يكتسح ديبورتيفو ألافيس بالأربعة ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكتسح ديبورتيفو ألافيس بالأربعة ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق برشلونة الاسباني نظيره ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت 21 ديسمبر لعام 2019، على ستاد "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالموسم الحالي 2019 - 2020.

أهداف مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس اليوم:

افتتح الفرنسي أنطوان جريزمان أهداف برشلونة في الدقيقة 14، وأضاف التشيلي أرتورو فيدال الهدف الثاني للفريق الكتالوني بالدقيقة 45، لينهي البرسا الشوط الاول متقدمًا بهدفين دون مقابل.

ونجح فريق ديبورتيفو ألافيس في تقليص الفارق وسجل أول أهدافه مع انطلاق الشوط الثاني، عن طريق اللاعب بيري بونس بالدقيقة 56 من زمن المباراة.

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ورد الفريق الكتالوني سريعًا بهدفين متتاليين عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بالدقيقة 70، بينما اختتم الاوروجواياني لويس سواريز أهداف البرسا بالدقيقة 75 من زمن اللقاء، ليفوز الفريق بنتيجة 4-1، ويحصد 3 نقاط جديدة في السباق نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الاسباني.

ترتيب برشلونة بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس:

بهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلي 39 نقطة لينفرد بصدارة ترتيب الدوري الاسباني، متفوقا على فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة والذي يلعب غدًا ضد فريق أتليتك بلباو في الجولة 18 من الدوري.

بينما توقف رصيد فريق ديبورتيفو ألافيس عند 19 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.