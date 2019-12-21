رياضة | كأس العالم للأندية| مونتيري يُسقط الهلال السعودي ويحصد المركظ الثالث بالمونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس العالم للأندية| مونتيري يُسقط الهلال السعودي ويحصد المركظ الثالث بالمونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مونتيري المكسيكي بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠١٩™ في المركز الثالث بعد تفوقه على الهلال السعودي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل بنتيجة 2-2.

أسبقية هلالية

أول لقطة خطيرة في المباراة جاءت بعد توغل من محمد البريك داخل منطقة العمليات، وتقديمه تمريرة لزميله عمر خريبين، لكن تسديدة الأخير لم تكن قوية والتقطها الحارس، ليرد عليه أرتورو جونزاليز الذي انفرد بالحارس لكن تسديدته أوقفها المعيوف. وجاءت لقطة الهدف الأول لصالح الهلال بعد عرضية من الشهراني وضعها فوق رأس كارلوس إدواردو، ليضع الأخير الكرة في الشباك (35).

وتوالت بعدها الفرص الضائعة للهلال، حيث كاد نفس مسجل الهدف الأول إدواردو أن يضيف الهدف الثاني بعدما قدم له البريك عرضية في القائم الثاني لكن الكرة علت العارضة بقليل. لقطة أخرى خطيرة ضاعت بعد تمريرة ذكية في العمق من الشهراني ناحية عمر خريبين، لكن الأخير ضيع وجها لوجه أمام الحارس.

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ركلات الجزاء تبتسم لمونتيري

حاول مونتيري في الشوط الثاني الضغط على الهلال لتعديل النتيجة، لكنه اصطدم بدفاع هلالي قوي، لينطلق الهلال في هجمة معاكسة من جيوفينكو الذي قدم كرة على طبق لعمر خريبين، لكن الأخير تسرع وضيع فرصة إضافة الهدف الثاني. وتمكن مونتيري من تعديل النتيجة بعد أخذ ورد داخل منطقة العمليات، لتصل إلى أرتورو جونزاليز الذي جاء من بعيد ووضعها برأسية في الشباك (55).

ولم ينتظر مونتيري كثيراً ليسجل الهدف الثاني، فبعد عرضية من من آنخيل زالديفار روض ماكسيميليانو الكرة بطريقة جميلة داخل منطقة العمليات ووضعها في الشباك (60). وبعد تلقيه الهدف الثاني، ضغط الهلال من أجل العودة في المباراة، وكان له ذلك بعد عرضية من البريك ورأسية من جوميز وضعها في الشباك (66).

وكاد الهلال على مرتين أن يضيف الهدف الثالث عن طرق جوميز، الأولى لما اصطدمت كرته بالقائم الأيسر للحارس كارديناس، والثانية برأسية مرت قريبة عن المرمى، ليعلن الحكم عن نهاية الوقت الرسمي بالتعادل (2-2) واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمونتيري.