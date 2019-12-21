رياضة | الألومنيوم يواجه ديروط وعينه على الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يواجه ديروط وعينه على الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق نادي الألومنيوم، بقيادة ياسر الكناني، نظيره فريق نادي ديروط، في الثانية والنصف من عصر الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

يدخل فريق نادي الألومنيوم اللقاء، متحفزا لتحقيق فوز يقربه من المركز الأول وصدارة المجموعة، قبل انتهاء منافسات الدور الأول، لاسيما وان فريق الألومنيوم يحتل المركز الرابع برصيد12 نقطة، ويامل في تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة، خاصة أن اللقاء المقبل أمام سوهاج بملعبه ووسط جمهوره، وهذا ما يعطي الفريق الافضليه في انهاء الدر الأول في مقدمة جدول المسابقة.

على الجانب الاخر، يدخل فريق نادي ديروط اللقاء، وله 5 نقاط، تضعه في المركز الحادي عشر، ويرغب الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية، تصحح من وضعه بجدول المسابقة، وتعطيه الاستفادة، قبل نهاية منافسات الدور الأول.

يدخل فريق نادي ديروط مباراة الغد أمام نادي الألومنيوم، بجهاز فني من أبناء البلد، تحت قيادة، ياسر عبد العليم، ويعاونه طارق عبد المنعم، ومحمد ابو بكر، ويسعى الجهاز الفني الجديد لتحقيق نتيجة إيجابية، تعطي الفريق دفعة معنوية قبل نهاية الدور الأول.

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وكان فريق نادي الألومنيوم، واصل تدريباته عقب مباراته السابقة، أمام نادي الشبان المسلمين بقنا، مباشرة دون راحة، التي جمعت هما بملعب الاخير، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك استعدادا لمواجهة فريق نادي ديروط، لاسيما وان الجهاز الفني واللاعبين، لديهم الرغبة في إنهاء منافسات الدور الأول في مقدمة جدول المسابقة، لاسيما وان الفريق يخوض ثلاث مباريات على ملعبه، يبدأها بمباراة الغد أمام ديروط، ثم مباراة نادي سوهاج الاسبوع المقبل، في ختام منافسات الدور الأول، ثم مباراته أمام نادي الفيوم بمستهل الدور الثاني، والفوز في الثلاث مباريات، مع تعثر فرق بني سويف والبنك الاهلي، يهدي الصدارة للفريق الحمادي.

يمتلك فريق الألومنيوم اكثر من لاعب مميز، سبق له الانضمام لأكثر من فريق بدوري القسم الثاني والممتاز، منهم عبد المجيد ياسين لاعب وسط مدافع الفريق، ومصطفى ناصر لاعب وسط مهاجم، محمد عبد الحميد ميدو، واغاثون ميلاد مهاجما الفريق.

وتشهد مباريات الفريقين الموسم الماضي تفوق واضح لفريق نادي ديروط، حيث انتهت مباراة الدور الأول، بفوز فريق ديروط على نظيره الألومنيوم بثلاثية مقابل هدف، ثم حقق ديروط الفوز في مباراة الدور الثاني بهدف دون رد.