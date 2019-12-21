رياضة | تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد ليستر| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - اوتاميندي - ميندي.

خط الوسط : جوندوجان - رياض محرز - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج - برناردو سيلفا.

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خط الهجوم : جابريل جيسوس.

وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما على فريق أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في لندن بين الفريقين، وعاد الفريق لنغمة الانتصارات بعد الخسارة من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الاتحاد.

بينما سيلعب فريق ليستر سيتي هذا اللقاء بالتشكيلة التي يلعب بها منذ بداية الموسم، والاعتماد على المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي في الأمام، وتأتي التشكيلة الأساسية كالتالي :-

شمايكل - تشيلويل - ريكاردو بيريرا - ايفنز - سوينشو - نديدي - تيليمانياس - ماديسون - بارنيس - جيمي فاردي - ايوزو بيريز.

ويدخل فريق ليستر سيتي المباراة وهو متفوق على فريق مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 10 نقاط عن فريق ليفربول متصدر ترتيب البريميرليج حتى الآن والذي سوف يغيب عن تلك الجولة بسبب مشاركته في بطولة كاس العالم للانديه والتي تقام نسختها الحالية في قطر.