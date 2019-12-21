رياضة | تشكيل ليفربول الرسمي ضد فلامنجو| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينغو بث مباشر في نهائي كأس العالم للأندية salah final

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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق فلامينجو البرازيلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الحصول على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام نسختها الحالية في قطر.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.

خط الوسط : هيندرسون - نابي كيتا - تشامبرلين.

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خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

ونجح الريدز في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على حساب فريق مونتيري المكسيكي، بينما فاز فريق فلامينجو البرازيلي على فريق الهلال السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة ليفربول ضد فلامينجو :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق فلامينجو البرازيلي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الامارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ويغيب فريق ليفربول عن المشاركة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك الجولة الثامنة عشر، وذلك بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، وكان من المقرر أن يلتقي مع فريق وست هام يونايتد في لندن.