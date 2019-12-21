رياضة | عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، في السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.ويتطلع بيراميدز لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما تلقى الفريق الخسارة في أخر مباراتين أمام الزمالك والجونة.وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمي: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد حمدي وعبدالله بكري وعمر جابر وأحمد أيمن منصور.

خط الوسط: محمود حمادة وايريك تراوري وأحمد توفيق واسلام عيسي وعبد الله السعيد.

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خط الهجوم: جون أنطوي.

وضمت دكة البدلاء: أحمد دعدور ووليفرد كانون وعمر العيوني ومحمد الجباس وطارق طه ورجب بكار وابراهيم عادل.

وكان بيراميدز قد أقال الفرنسي سباستيان ديسابر من منصب المدير الفني للفريق على خلفية النتائج السلبية التي حققها مؤخرًا ليسند المهمة مؤقتًا لعبد العزيز عبد الشافي لحين التعاقد مع مدير فني جديد.