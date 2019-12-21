رياضة | عمار حمدي يوقع على عقود جديدة مع الأهلي بامتيازات مادية ويوافق على إعارته للاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي يوقع على عقود جديدة مع الأهلي بامتيازات مادية ويوافق على إعارته للاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسئولو النادي الأهلي بتعديل عقد عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بامتيازات مادية وذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم بمقر النادي.

وعقد سيد عبد الحفي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعب اليوم السبت عقب مران الفريق الأحمر قام خلالها اللاعب بالتوقيع على العقود الجديدة بامتيازات مالية أفضل.

ويرتبط عمار حمدي مع الأهلي بعقد لمدة 4 مواسم حيث انضم اللاعب إلى القلعة الحمراء في صيف 2018 قادمًأ من نادي النصر.

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وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن النادي وافق على إعارته لصفوف الاتحاد السكندرية حتى نهاية الموسم.

وأضاف المصدر بان اللاعب طلب من إدارة ناديه بالموافقة على انتقاله للاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأحمر.

وتابع المصدر بأن عمار فضل الانتقال لصفوف زعيم الثغر بعد الرغبة الواضحة من النادي السكندري في ضمه كما أنه لعب في صفوفه لمدة أشهر في الموسم الماضي.