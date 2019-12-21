رياضة | فوز الفكريه والوليدية والقوصية وتعادل مركز شباب ناصر ملوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الفكريه والوليدية والقوصية وتعادل مركز شباب ناصر ملوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم فاعليات اليوم الأول لمباريات الأسبوع الحادي عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وفي المباراة الأولي، فاز فريق القوصية داخل ملعبه، علي فريق بني مزار بقياده عبدالناصر عيسى، بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ديروط.

وفي المباراة الثانية، خسر مركز شباب سمالوط من فريق الوليدية، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي.

وفي المباراة الثالثة، خسر فريق الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث،من ضيفه فريق ابوتيج، بهدفين نظيفين، في المباراه التي جاءت على ملعب الهنداو بمحافظه الوادي الجديد.

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وفي المباراة الرابعة، فاز فريق ناصر الفكرية داخل ملعبه، علي فريق نادي ملوي بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ناصرالفكرية بمدينه ابوقرقاص.

وفي المباراه الخامسة، تعادل مركز شباب ناصر ملوي مع مركز شباب الخارجة سلبيا، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الحادية عشر غدا، حيث سيحل فريق أسمنت أسيوط، ضيفا على فريق مركز شباب القيس، في اللقاء الذي سيأتي علي ملعب مطاي.

ترتيب المجموعه الثالثه

1- أسمنت أسيوط 21 نقطة

2- أبوتيج 20 نقطة

3- شباب ناصر ملوي 18 نقطة

4- ناصر الفكرية 17 نقطة

5- نادي ملوي 15 نقطة

6- القوصية 15 نقطة

7- شباب القيس 15 نقطة

8- شباب سمالوط 13 نقطة

9- الوليدية 13 نقطة

10- بني مزار 11 نقطة

11- الهنداو 9 نقاط

12- شباب الخارجة 9 نقاط